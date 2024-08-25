Мизулина назвала задержание Дурова ожидаемым

Мизулина: задержание Дурова для меня не стало неожиданностью

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале написала, что задержание основателя Telegram Павла Дурова для нее не стало неожиданностью.

«Я давно считала, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России — большой риск, арестовать могли в любой момент, похожие ситуации по запросу США ведь были и прежде», — написала Мизулина.

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.

Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.