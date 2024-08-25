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17:53, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Мизулина высказалась о закрытии Telegram

Мизулина: Telegram будет работать, несмотря на арест его основателя Дурова

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что мессенджер Telegram продолжит работать, несмотря на задержание его основателя Павла Дурова. Об этом она написала в Telegram-канале.

Мизулина подчеркнула, что крупные ресурсы могут работать устойчиво в чрезвычайных ситуациях. При этом она задалась вопросом, что может потребовать Запад от Дурова в обмен на его свободу.

Ранее глава Лиги безопасного интернета сообщила, что задержание основателя Telegram для нее не стало неожиданностью.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного самолета 24 августа. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через Telegram. Предпринимателю может грозить до 20 лет лишения свободы.

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