Мизулина высказалась о закрытии Telegram

Мизулина: Telegram будет работать, несмотря на арест его основателя Дурова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что мессенджер Telegram продолжит работать, несмотря на задержание его основателя Павла Дурова. Об этом она написала в Telegram-канале.

Мизулина подчеркнула, что крупные ресурсы могут работать устойчиво в чрезвычайных ситуациях. При этом она задалась вопросом, что может потребовать Запад от Дурова в обмен на его свободу.

Ранее глава Лиги безопасного интернета сообщила, что задержание основателя Telegram для нее не стало неожиданностью.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного самолета 24 августа. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через Telegram. Предпринимателю может грозить до 20 лет лишения свободы.