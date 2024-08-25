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13:24, 25 августа 2024Россия

Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова

Москалькова: истинной причиной ареста Дурова является попытка закрыть Telegram

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала истинную причину ареста основателя Telegram Павла Дурова. По ее словам, произошедшее является попыткой закрыть мессенджер. Свое мнение по этому поводу она высказала в Telegram.

Москалькова сочла данную интернет-площадку местом, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире. По ее словам, произошедшее вызовет протест «у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира».

Вечером 24 августа сотрудники спецслужб Франции задержали Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного джета. Его подозревают в пособничестве терроризму, мошенничестве, незаконном обороте наркотиков, распространении порнографии и других преступлениях, для которых злоумышленники используют Telegram. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

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