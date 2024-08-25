Москалькова отреагировала на задержание Дурова во Франции

Москалькова назвала задержание Дурова в Париже грубым нарушением свободы слова

Задержание основателя мессенджера Telegram является грубым нарушением права на свободу слова, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Это также еще одно яркое проявление двойных стандартов в отношении фундаментальных прав человека со стороны ряда государств, воспевающих демократию, а на деле же стремящихся ее растоптать», — уверена омбудсмен.

По ее словам, власти Франции вместо того, чтобы бороться с проблемами в своей стране, стремятся к тотальному контролю выражения мнений и хотят «залезть под одеяло к каждому человеку». Многим не нравится, что Дуров создал инструмент общения людей, где нет цензуры, уверена Москалькова.

Дурова арестовали вечером 24 августа. Его задержали спецслужбы Франции в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.