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19:36, 25 августа 2024Россия

На популярном российском курорте загорелся лес

В Анапе локализовали лесной пожар площадью более двух тысяч квадратных метров

Komsomolskaya Pravda/

На популярном российском курорте, в поселке Сукко недалеко от Анапы загорелся лес. Пожар локализовали на площади более двух тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

«Лесной пожар в районе села Сукко локализован. Площадь возгорания — 0,25 гектара. Горит лесная подстилка», — прокомментировали в сообщении ведомства. Известно, что болотные кипарисы от огня не пострадали.

В ликвидации огня задействовали 53 человека личного состава РСЧС и МЧС России по Краснодарскому краю и 16 единиц техники.

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      Вера Владзиевская
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