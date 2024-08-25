На популярном российском курорте загорелся лес

В Анапе локализовали лесной пожар площадью более двух тысяч квадратных метров

На популярном российском курорте, в поселке Сукко недалеко от Анапы загорелся лес. Пожар локализовали на площади более двух тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

«Лесной пожар в районе села Сукко локализован. Площадь возгорания — 0,25 гектара. Горит лесная подстилка», — прокомментировали в сообщении ведомства. Известно, что болотные кипарисы от огня не пострадали.

В ликвидации огня задействовали 53 человека личного состава РСЧС и МЧС России по Краснодарскому краю и 16 единиц техники.

Ранее в Пролетарске Ростовской области пожар от сухой растительности перекинулся на жилые дома. Сначала загорелись два дома, а затем еще столько же.