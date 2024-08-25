На Украине сообщили о взрывах в Харькове

Украинский «24 канал» сообщил о взрывах в Харькове

Украинский «24 канал» в Telegram сообщил о взрывах в Харькове. В публикации не уточняется район и иные подробности.

Взрывы также произошли в подконтрольном Киеву Херсоне, передает телеканал «Общественное». Они были слышны вечером 25 августа.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях.

Накануне в Сумской области на севере Украины произошел взрыв, в регионе сработали системы противовоздушной обороны. Также взрывы произошли в Сумах днем ранее. Первый взрыв на фоне воздушной тревоги там прозвучал в пятницу в девять утра, после этого серия взрывов была слышна вечером. Власти города не делали официальных заявлений.

