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23:14, 25 августа 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Харькове

Украинский «24 канал» сообщил о взрывах в Харькове
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Pixabay

Украинский «24 канал» в Telegram сообщил о взрывах в Харькове. В публикации не уточняется район и иные подробности.

Взрывы также произошли в подконтрольном Киеву Херсоне, передает телеканал «Общественное». Они были слышны вечером 25 августа.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях.

Накануне в Сумской области на севере Украины произошел взрыв, в регионе сработали системы противовоздушной обороны. Также взрывы произошли в Сумах днем ранее. Первый взрыв на фоне воздушной тревоги там прозвучал в пятницу в девять утра, после этого серия взрывов была слышна вечером. Власти города не делали официальных заявлений.

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      Марина Совина
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