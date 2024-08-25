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08:45, 25 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о смерти безоружных людей от рук ВСУ в Курской области

FT: бойцы ВСУ убивали безоружных россиян при вторжении в Курскую область

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Безоружные люди лишились жизней от рук бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время вторжения последних на территорию Курской области. В этом журналистам Financial Times признался один из украинских военнослужащих Владимир.

«Мы убили многих в первый день, потому что они были безоружны и не ожидали нас», — заявил собеседник издания.

Также в статье говорится о том, что десант ВСУ совместно с бойцами механизированных бригад воспользовались эффектом неожиданности, чтобы как можно глубже продвинуться на территорию российского региона на танках и скоростных боевых машинах, поставленных западными странами.

24 августа президент Украины объявил, что целью атаки ВСУ на Курскую область не было усиление переговорных позиций. По его словам, Киев пошел на это, чтобы пополнить обменный фонд, избежать начала боев в Сумской области, а также продемонстрировать, что, как полагает Зеленский, для президента РФ Владимира Путина «дороже оккупация территории Украины», чем защита российской территории.

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      Александра Синицына
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