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02:01, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Найдено предсказание Жириновского насчет Дурова

Основатель ЛДПР Жириновский призывал Павла Дурова вернуться в Россию 6 лет назад

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский еще шесть лет назад призывал генерального директора Telegram Павла Дурова верунться в Россию. О предсказании политика вспомнили в сети, видео опубликовал в Telegram-канале депутат Госдумы от партии ЛДПР Владимир Сипягин.

На кадрах Жириновский поздравляет дурова с днем рождения. «Ты практически наш русский Цукерберг», — сказал политик. А затем спросил: «Сколько времени надо еще шлятся по заграницам?»

Далее он добавил, что у него есть чувство, будто основателя мессенджера «не принимает чужая земля». Жириновский заявил, что день рождения — это повод для Павла Дурова задуматься о том, чтобы вернуться «на родные берега».

24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа при сходе с частного самолета. Ему вменяют соучастие в преступной деятельности, которая проходит через Telegram. Основателю месссенджера грозит до 20 лет тюремного заключения.

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      Александра Синицына
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