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13:21, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Названа цель визита Дурова в Париж в день его задержания

Le Figaro: Дуров в день ареста прибыл в Париж минимум на один день

Фото: Yukihito Taguchi / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которого задержали во Франции, прибыл в Париж минимум на один день. Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на источник.

По его данным, Дуров приехал во Францию минимум на один день. Вечером он планировал поужинать в Париже. Других подробностей о планах Дурова не приводится.

Дурова арестовали вечером 24 августа. Его задержали спецслужбы Франции в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов во Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя случившееся, вспомнил разговор с Дуровым о сотрудничестве с правоохранительными органами. Политик рассказал, как спросил у Дурова, почему тот не сотрудничает с правоохранительными органами по тяжким преступлениям. Предприниматель объяснил такое решение своей принципиальной позицией.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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