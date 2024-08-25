Площадь природного пожара в Крыму выросла в три раза

МЧС: площадь пожара на юго-востоке Крыма выросла с 15 до 45 гектаров

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма выросла до 45 гектаров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В МЧС объяснили, что к быстрому распространению огня привели сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, а также жаркая сухая погода. На отдельных участках спасатели наблюдают переход на верховой пожар.

«Силы и средства рассредоточены по периметру. Создано шесть боевых участков. На сложных участках проводится опашка», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды для ликвидации огня.

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что жителей крымского поселка эвакуируют из-за пожара в горно-лесной местности. Он уточнил, что горит территория около поселка городского типа Орджоникидзе.

