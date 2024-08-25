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21:15, 25 августа 2024Россия

Жителей крымского поселка решили эвакуировать из-за пожара

Аксенов: жителей Орджоникидзе эвакуируют в СНТ «Рассвет» из-за пожара в Крыму

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Жителей крымского поселка эвакуируют из-за пожара в горно-лесной местности, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, горит территория около поселка городского типа Орджоникидзе. «Принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ "Рассвет". Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно», — подчеркнул он.

Политик отметил, что огонь может распространиться и на территорию СНТ «Волна», однако специальные службы делают все возможное для недопущения этого.

Ранее рядом с отелем «Ялта-Интурист» в Крыму вспыхнул лесной пожар. Он попал на видео, которым поделилась глава местной администрации Янина Павленко.

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      Марина Совина
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