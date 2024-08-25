Подполье сообщило о проводимой Киевом эвакуации из Николаевской и Херсонской областей

Лебедев: Украина проводит эвакуацию из Николаевской и Херсонской областей

Украина проводит эвакуацию из подконтрольных Киеву частей Николаевской и Херсонской областей. Об этом сообщает координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«С Николаева передают, что уже как неделю проводят эвакуацию приграничных населенных пунктов Николаевский и Херсонской областей», — заявил Лебедев.

По словам координатора подполья, в приграничных районах областей «замечено большое количество иностранных военных».

Ранее Лебедев сообщил о нанесении российскими военными удара по ремонтному заводу техники Вооруженных сил Украины.