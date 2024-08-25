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13:24, 25 августа 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о проводимой Киевом эвакуации из Николаевской и Херсонской областей

Лебедев: Украина проводит эвакуацию из Николаевской и Херсонской областей

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина проводит эвакуацию из подконтрольных Киеву частей Николаевской и Херсонской областей. Об этом сообщает координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«С Николаева передают, что уже как неделю проводят эвакуацию приграничных населенных пунктов Николаевский и Херсонской областей», — заявил Лебедев.

По словам координатора подполья, в приграничных районах областей «замечено большое количество иностранных военных».

Ранее Лебедев сообщил о нанесении российскими военными удара по ремонтному заводу техники Вооруженных сил Украины.

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      Елизавета Мытарева
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