Подруга Павла Дурова Шишкова прокомментировала его задержание

Модель Алена Шишкова Шишкова рассказала о задержанном основателе Telegram Дурове

Модель, «Мисс Россия-2012» Алена Шишкова, находящаяся в дружеских отношениях с задержанным во Франции основателем соцсети Telegram Павлом Дуровым, прокомментировала его задержание. Ее цитирует в Telegram Пятый канал в воскресенье, 25 августа.

По словам россиянки, о задержании она узнала из новостей. Шишкова назвала Дурова трудоголиком и очень ответственным и закрытым человеком. «Мисс Россия-2012» рассказала, что основатель Telegram практически не расставался ноутбуком и находился с ним даже в ресторане.

Дурова задержали вечером 24 августа спецслужбы Франции в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов во Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

В российской Госдуме заявили, что к задержанию Дурова причастны США.

