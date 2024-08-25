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13:18, 25 августа 2024Интернет и СМИ

В Госдуме заявили о причастности США к аресту Дурова

Депутат Госдумы Горелкин заявил о причастности США к аресту Дурова
Антон Горелкин

Антон Горелкин. Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил о причастности США к аресту Павла Дурова. Об этом политик написал в Telegram.

Горелкин уверен, что Дуров мешал США «насаждать нужную идеологию и контролировать информационное пространство» и поэтому оказался под арестом. «В статусе лица, которое создает угрозу для национальной безопасности США, Дуров находится с тех пор, как осмелился бросить вызов господству доллара и сумел заинтересовать крупных американских инвесторов в "криптовалюте нового поколения"», — высказался Горелкин.

По мнению политика, получение владельцем Telegram французского паспорта стало для него роковой ошибкой. В то же время Горелкин уверен, что мессенджер будет работать вне зависимости от ситуации с Дуровым. «Более того, я уверен, что его команда не окажется деморализована, а, напротив, приложит все усилия, чтобы извлечь из этой ситуации максимальную пиар-выгоду», — добавил он.

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Ранее отец владельца мессенджера Валерий Дуров рассказал, что узнал об аресте сына случайно и не располагает подробностями происходящего. Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже поздно вечером 24 августа. Его обвиняют в нежелании сотрудничества с французскими властями и в способствовании распространению запрещенного контента. По французским законам Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.

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      Вера Владзиевская
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