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13:06, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Отец Павла Дурова узнал об аресте сына случайно

«Известия»: отец Павла Дурова рассказал, что узнал об аресте сына случайно

Фото: Pavel Durov / Globallookpress.com

Отец основателя мессенджера Teleram Павла Дурова — Валерий Дуров — рассказал, что узнал об аресте сына случайно. Его слова приводят «Известия».

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже поздно вечером 24 августа. Причем близкие бизнесмена узнали о его задержании случайно. Так, отец предпринимателя Валерий Дуров заявил, что узнал о случившемся случайно и он не в курсе деталей происходящего.

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В Париж Дуров прилетел из Азербайджана на частном джете, но, как только сошел с трапа, оказался в руках полиции. Ранее Дуров — гражданин Францииназывал эту страну лучшим местом для отдыха. Российский политик посчитал арест Дурова логичным и заслуженным, а турецкий аналитик заявил, что бизнесмен мог осознанно пойти на этот шаг.

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      Вера Владзиевская
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