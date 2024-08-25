Отец Павла Дурова узнал об аресте сына случайно

«Известия»: отец Павла Дурова рассказал, что узнал об аресте сына случайно

Отец основателя мессенджера Teleram Павла Дурова — Валерий Дуров — рассказал, что узнал об аресте сына случайно. Его слова приводят «Известия».

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже поздно вечером 24 августа. Причем близкие бизнесмена узнали о его задержании случайно. Так, отец предпринимателя Валерий Дуров заявил, что узнал о случившемся случайно и он не в курсе деталей происходящего.

В Париж Дуров прилетел из Азербайджана на частном джете, но, как только сошел с трапа, оказался в руках полиции. Ранее Дуров — гражданин Франции — называл эту страну лучшим местом для отдыха. Российский политик посчитал арест Дурова логичным и заслуженным, а турецкий аналитик заявил, что бизнесмен мог осознанно пойти на этот шаг.