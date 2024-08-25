«Газета.Ru»: Депутат Матвейчев назвал арест Дурова заслуженным

зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев назвал арест основателя Telegram Павла Дурова заслуженным. Слова политика приводит «Газета.Ru».

По словам Матвейчева, ситуация с Дуровым — пример для всех олигархов, которые должны понимать, что никто не может чувствовать себя в безопасности. «Человек родился и жил в красивейшем городе планеты — Питере. Чего тебе еще надо? Зачем тебе французское гражданство — гражданство страны-помойки, захваченной арабами, которая скоро вообще перестанет существовать?» — высказался депутат.

Он добавил, что в США уже несколько лет назад обратили внимание на отсутствие свобод на Западе. В итоге, уверен Матвейчев, Дуров получил то, что заслужил. Более того, Дуров — гражданин Франции, поэтому выдача его другому государству маловероятна.

Владельца Telegram арестовали вечером 24 августа, когда он сошел с трапа личного самолета в аэропорту Парижа. Гендиректора Telegram внесли во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц (FPR). У встретивших его правоохранителей был при себе ордер на обыск, выданный на основании предварительного расследования. Ордер на арест выписали что из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками.