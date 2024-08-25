Турецкий аналитик заявил об осознанном шаге Дурова под арест

РИА Новости: турецкий аналитик Озер заявил, что Дуров сознательно пошел на арест

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сознательно пошел на свой арест во Франции. Мнение эксперта приводит РИА Новости.

Озер считает, что Дуров сделал осознанный шаг и только время покажет, для чего он так поступил. «Дуров является гражданином Франции и обязан соблюдать французские законы. Известно, что администрация Парижа запросила право доступа к переписке некоторых подозреваемых лиц, связанных с терроризмом, контрабандой оружия и наркотиков, а администрация Telegram выступила против этого», — высказался аналитик.

По словам Озера, французские силовики по решению суда имеют право прослушивать переписку или разговоры подозрительных лиц. И, заверил он, бизнесмен такого ранга, как Дуров, не может не знать об ордере на свой арест.

Об аресте Дурова стало известно поздно вечером 24 августа. Бизнесмен попал в руки французской полиции после выхода из своего самолета в аэропорту Ле Бурже. Туда он прилетел с охраной из Азербайджана.

Ранее законность ареста Дурова оценили в Брюсселе, назвав его соответствующим принципам и духу Акта о цифровых услугах Евросоюза.

