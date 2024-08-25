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12:22, 25 августа 2024Интернет и СМИ

В Брюсселе оценили законность ареста Павла Дурова

ТАСС: арест Дурова назвали соответствующим Акту о цифровых услугах Евросоюза

Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Арест создателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже соответствует принципам и духу Акта о цифровых услугах Евросоюза. Законность ареста Дурова в беседе с агентством ТАСС оценил источник в юридических кругах Брюсселя.

Собеседник агентства обратил внимание, что оператор обязан автоматически удалять запрещенный европейским регулятором контент, если хочет избежать наказания. «В то же время Акт о цифровых услугах не подразумевал личной или уголовной ответственности, в этом смысле французское обвинение пошло значительно дальше», — прокомментировал эксперт.

Посольство РФ во Франции потребовало от французских властей обеспечить защиту прав Дурова и предоставить консульский доступ.

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О задержании Дурова стало известно в ночь на 25 августа. Владелец Telegram оказался в руках полиции, когда вышел из своего самолета в аэропорту Парижа. Гендиректор Telegram был включен во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц (FPR). У встретивших его правоохранителей был при себе ордер на обыск, выданный на основании предварительного расследования. Ордер на арест был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками.

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      Вера Владзиевская
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