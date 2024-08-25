Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 25 августа 2024Мир

Президент Польши ушел от ответа на вопрос об украинской атаке на Курскую область

Дуда ушел от ответа на вопрос, знал ли он о готовящейся атаке на Курскую область

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда ушел от ответа на вопрос о том, знал ли он о готовившейся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом его спросили в эфире YouТube-канала Zero.

«К сожалению, я не могу сейчас ответить на это вопрос», — заявил Дуда в ответ на вопрос о том, уведомил ли его президент Украины Владимир Зеленский о намерении ВСУ атаковать российский регион.

По словам польского лидера, подобные вопросы — это «как раз те дела, о которых мы не можем говорить».

24 августа на праздновании Дня независимости Украины Дуда подтвердил, что польские танки PT-91 Twardy были задействованы в нападении ВСУ на Курскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили о планах ВСУ бить ракетами Storm Shadow вглубь России. Киев хочет заставить Москву начать переговоры

      Соратник Ассанжа объяснил задержание Дурова желанием получить данные об СВО

      Президент Польши ушел от ответа на вопрос об украинской атаке на Курскую область

      В Курской области ПВО уничтожила ракету и беспилотник ВСУ

      Бойцы «Ахмат-Чечня» эвакуировали 51 срочника в Курской области

      Стала известна дата избрания меры пресечения Павлу Дурову после ареста

      Раскрыт райдер Стаса Михайлова

      Потерявший ногу в ЧВК «Вагнер» саранский маньяк снова сел за изнасилование

      Фитнес-тренер дал советы для улучшения самочувствия во время многочасового перелета

      Юрист дал совет пользователям Telegram на фоне ареста Дурова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше