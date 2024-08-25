Президент Польши ушел от ответа на вопрос об украинской атаке на Курскую область

Дуда ушел от ответа на вопрос, знал ли он о готовящейся атаке на Курскую область

Президент Польши Анджей Дуда ушел от ответа на вопрос о том, знал ли он о готовившейся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом его спросили в эфире YouТube-канала Zero.

«К сожалению, я не могу сейчас ответить на это вопрос», — заявил Дуда в ответ на вопрос о том, уведомил ли его президент Украины Владимир Зеленский о намерении ВСУ атаковать российский регион.

По словам польского лидера, подобные вопросы — это «как раз те дела, о которых мы не можем говорить».

24 августа на праздновании Дня независимости Украины Дуда подтвердил, что польские танки PT-91 Twardy были задействованы в нападении ВСУ на Курскую область.