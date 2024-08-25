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03:12, 25 августа 2024Россия

Пять человек погибли при обстреле российского села

Губернатор Гладков: пять человек погибли при обстреле ВСУ села Ракитное

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пять человек погибли при обстреле села Ракитное со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки российского села пострадали 12 человек, в том числе трое детей. Двоих несовершеннолетних госпитализировали, а 12-летнему мальчику оказали помощь на месте.

«В поселке повреждены 10 частных домовладений, осколками посечены два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля. Поврежден газопровод — временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что утром 23 августа беспилотник ВСУ взорвался в здании аэропорта Белгорода. В результате атаки были разбиты окна командно-диспетчерского пункта и незначительно повреждена обшивка.

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      Евгений Силаев
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