Россиянин описал бездомных в США фразой «используют тротуары как туалеты»

Российский тревел-блогер побывал в США и сравнил образ этой страны в фильмах и реальности. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что голливудские кинокартины показывают зрителям бездомных как часть колоритной улицы, но реальность «оказывается куда более мрачной».

«В Сан-Франциско, например, целые кварталы оккупированы палаточными лагерями. Эти люди живут на улицах, используют тротуары как туалеты и умывальники. Контраст между ультрасовременными офисными зданиями и жизнью на улице просто поразителен», — такими словами описал финансовый центр Северной Калифорнии россиянин, добавив, что один раз он наткнулся на палаточный городок, в котором валялись мусор и шприцы.

Блогер также рассказал, что американская еда — это не только бургеры и хот-доги из фильмов. По его словам, огромное количество американцев питаются замороженными полуфабрикатами.

«Я как-то купил себе замороженные спагетти с мясом, думая, что это будет что-то вкусное и питательное. В итоге это оказалась нечто среднее между супом и кашей, залитое неестественно красным соусом», — поделился опытом автор.

Кроме того, россиянин подчеркнул, что в фильмах часто показывают заботу американцев о природе, однако на самом деле ситуация с мусором в стране не такая идеальная. «Мы однажды поехали на пикник в один из национальных парков и обнаружили, что вокруг озера валяется куча мусора. Вода была полна пластиковых бутылок и пакетов. Казалось бы, в такой продвинутой стране проблема мусора стоит так остро», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о рабочих привычках жителей США. По его словам, американцы уходят из офиса, «как только часы пробивают 17:00».