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18:01, 25 августа 2024Путешествия

Россиянка описала отдых в глэмпинге в Ленобласти фразой «я бы хотела не окоченеть»

Фото: Tatiana Tochilova / Unsplash

Российская туристка отдохнула в глэмпинге в Ленобласти и пожаловалась на плохие условия проживания, некрасивую территорию и невкусную еду. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница портала Алина отметила, что на кроватях в шатрах были продавленные матрасы, застиранное белье и скомканные подушки, а обогреватель работал плохо.

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«На мою претензию сотрудница ответила: "А что вы хотели при проживании в шатре?" Ну я бы хотела не окоченеть — нормальное человеческое желание. Хотела бы, чтобы организаторы что-то придумали, чтобы гости не мерзли: обогреватели помощнее, одеяла поплотнее, а можно и вообще с обогревом — вы же вроде глэмпинг», — такими словами описала свой опыт россиянка.

Алина добавила, что на въезде в глэмпинг гостей встретил стойкий запах канализации — так пах вагончик с душевыми и туалетами. Ряды палаток, по ее словам, стояли друг за другом «безо всякой приватности или дизайна территории».

Кроме того, автору отзыва не понравилось питание в глэмпинге. «У нас было проживание с завтраками, выбрать варианты нельзя, и это всегда сахарная бомба: сладкая каша и сырники, блины или запеканка. Яйца, сосиски, сэндвичи, овощи не предлагают. Зерновой кофе отвратительный. На обед и ужин кормят разморозкой», — возмутилась она.

Ранее другой российский турист отдохнул в кемпинге в Крыму и описал отпуск фразой «на любителя». По его словам, гостевые домики были похожи скорее на временное жилье для фестивалей.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
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