Россиянин пожил в Крыму в кемпинге без удобств и описал отдых фразой «на любителя»

Россиянин отдохнул в Крыму, заплатив за недельное проживание в кемпинге без удобств 14 тысяч рублей, и описал отпуск фразой «на любителя». Отзыв мужчины опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник остановился в кемпинге недалеко от села Оленевка на западе полуострова. Прибыв на курорт, автор статьи сперва разочаровался. По его словам, гостевые домики возводили как будто наспех — они были похожи на временное жилье для фестивалей, а не на полноценный объект размещения для туристов.

Как рассказал россиянин, в домиках удобств не было, однако на территории кемпинга находились общий туалет и душ с соленой водой. «С этим проблем нет, мы знали, куда едем», — добавил он.

Бесплатно отдыхающим предлагают только простыню и пододеяльник, все остальные услуги оплачиваются дополнительно. Например, аренда мультиварки обошлась мужчине в 1,5 тысячи рублей за неделю.

«Если относиться к такому типу отдыха как к походу и приключению, то да, тут круто. Но рассчитывать на инфраструктуру не стоит», — резюмировал мужчина и порекомендовал брать с собой в подобные поездки чайник, полотенца и консервы.

Ранее в августе российский турист рассказал о способах сэкономить деньги на отдыхе в Крыму, а также поделился хитростями, которые помогут «сохранить нервы» на курорте. Так, он порекомендовал бронировать жилье на полуострове заранее, чтобы не связываться с посредниками, которых называют «ишачками».