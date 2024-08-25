Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО

МО: ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО

Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции (СВО), об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией и беспилотниками, атаку вели ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ.

«Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

