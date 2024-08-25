Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:37, 25 августа 2024Россия

Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО

МО: ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции (СВО), об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией и беспилотниками, атаку вели ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ.

«Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший пресс-секретарь Дурова назвал виновную в его аресте страну

      Основатель видеохостинга Rumble покинул Евросоюз после ареста Дурова

      Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО

      Соратник Ассанжа рассказал о роли США и НАТО в аресте Дурова

      Часть Энергодара осталась без света из-за повреждения линии электропередач

      США продлили присутствие двух авианосных ударных групп на Ближнем Востоке

      Жителей крымского поселка решили эвакуировать из-за пожара

      В Воронежской области прекратилась детонация после атаки украинских дронов

      Захарова высказалась о реакции западных НКО на задержание Дурова

      «Хезболла» заявила о готовности применить баллистические ракеты против Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше