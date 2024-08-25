Российский союз туриндустрии попросил отказаться от минимальной суммы турналога

Российский бизнес предложил отказаться от минимальной суммы турналога

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил отказаться от минимальной суммы туристического налога, передает РБК.

На данный момент минимальная сумма туристического налога, который введут в 2025 году, составляет 100 рублей. РСТ предложил изменить формулу подсчета, отменив нижний порог, оставив только верхнюю границу в виде процента. В союзе, как передает РБК, пояснили, что верхняя граница зачастую превышает нижнюю и таким образом нагружает бизнес.

Ранее президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с «Лентой.ру» высказался об особенностях нового вида налога в регионах, рассказав о его проблемах. По его словам, любое муниципальное образование в России сможет его вводить, даже если оно нетуристское.

