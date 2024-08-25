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10:56, 25 августа 2024Экономика

Российский союз туриндустрии попросил отказаться от минимальной суммы турналога

Российский бизнес предложил отказаться от минимальной суммы турналога

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил отказаться от минимальной суммы туристического налога, передает РБК.

На данный момент минимальная сумма туристического налога, который введут в 2025 году, составляет 100 рублей. РСТ предложил изменить формулу подсчета, отменив нижний порог, оставив только верхнюю границу в виде процента. В союзе, как передает РБК, пояснили, что верхняя граница зачастую превышает нижнюю и таким образом нагружает бизнес.

Ранее президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с «Лентой.ру» высказался об особенностях нового вида налога в регионах, рассказав о его проблемах. По его словам, любое муниципальное образование в России сможет его вводить, даже если оно нетуристское.

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      Валентин Карант
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