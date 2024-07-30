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05:00, 30 июля 2024Путешествия

В Союзе туриндустрии назвали претензию к туристическому налогу в России

Член РСТ Барзыкин раскритиковал право всех регионов на туристическому налог
Юрий Барзыкин

Юрий Барзыкин. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Туристический налог в России будет введен с 2025 года, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист высказался об особенностях нового вида налога в регионах.

«Любое муниципальное образование в России сможет его вводить, даже если оно не туристское. В этом, кстати, наши претензии. Что туристский налог вводит любое муниципальное образование, хоть оно промышленное, хоть сельское, хоть какое угодно. И все средства размещения обязаны один процент в день платить, хоть человек приехал по делам, хоть в гости, хоть турист. То есть это не совсем корректно», — отметил Барзыкин.

Также вице-президент РСТ сообщил, что процент сбора будет каждый год повышаться и в 2029 году составит пять процентов от стоимости.

«Жизнь и практика покажут, смогут ли муниципальные образования разумно распорядиться [средствами]», — добавил он.

Один процент радикально не навредит. За это время, может, станет понятно, где пусто, где густо

Юрий Барзыкинвице-президент Российского союза туриндустрии

Туристический налог придет на смену курортному сбору, который в виде эксперимента взимается до конца текущего года в некоторых регионах страны. Особенности нововведения разъяснила юрист Марина Ягнюкова.

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      Алена Шевченко
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