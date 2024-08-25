Основатель видеохостинга Rumble покинул Евросоюз после ареста Дурова

Основатель Rumble Крис Павловски срочно покинул ЕС из-за ареста Павла Дурова

Основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул Европейский союз (ЕС) в связи с новостями об аресте Павла Дурова. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Как отметил бизнесмен, он благополучно покинул Европу. «Франция уже угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав главу Telegram Павла Дурова, как сообщается, за то, что он не ограничивал свободу слова», — подчеркнул он.

По словам Павловски, Rumble будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу слова и прав человека. Он выразил надежду на скорое освобождение Дурова.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже поздно вечером 24 августа при сходе с частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.