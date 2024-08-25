Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:39, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Основатель видеохостинга Rumble покинул Евросоюз после ареста Дурова

Основатель Rumble Крис Павловски срочно покинул ЕС из-за ареста Павла Дурова
Крис Павловски

Крис Павловски. Фото: Rod Lamkey / Global Look Press

Основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул Европейский союз (ЕС) в связи с новостями об аресте Павла Дурова. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Как отметил бизнесмен, он благополучно покинул Европу. «Франция уже угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав главу Telegram Павла Дурова, как сообщается, за то, что он не ограничивал свободу слова», — подчеркнул он.

По словам Павловски, Rumble будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу слова и прав человека. Он выразил надежду на скорое освобождение Дурова.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже поздно вечером 24 августа при сходе с частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший пресс-секретарь Дурова назвал виновную в его аресте страну

      Основатель видеохостинга Rumble покинул Евросоюз после ареста Дурова

      Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО

      Соратник Ассанжа рассказал о роли США и НАТО в аресте Дурова

      Часть Энергодара осталась без света из-за повреждения линии электропередач

      США продлили присутствие двух авианосных ударных групп на Ближнем Востоке

      Жителей крымского поселка решили эвакуировать из-за пожара

      В Воронежской области прекратилась детонация после атаки украинских дронов

      Захарова высказалась о реакции западных НКО на задержание Дурова

      «Хезболла» заявила о готовности применить баллистические ракеты против Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше