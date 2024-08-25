Симоньян призвала «прямо сейчас» сделать одно действие после ареста Дурова

Симоньян: кто использовал Telegram для чувствительных бесед, должен их удалить

Те, кто использовал мессенджер Telegram для чувствительных переписок, должны удалить их прямо сейчас. Об этом написала главред RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

«Что главное в истории с Дуровым? Что все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать», — считает она.

Симоньян считает, что Дурова задержали во Франции, чтобы он отдал ключи от чатов в мессенджере. Предприниматель их отдаст, уверена главред RT.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя случившееся, вспомнил разговор с Дуровым о сотрудничестве с правоохранительными органами. Политик рассказал, как спросил у Дурова, почему тот не сотрудничает с правоохранителями по тяжким преступлениям. Предприниматель объяснил такое решение своей принципиальной позицией.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.