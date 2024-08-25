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16:46, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Сноуден прокомментировал арест Дурова

Сноуден назвал арест Дурова посягательством на право человека на свободу слова

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции — посягательство на право человека на свободу слова, считает бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Я удивлен и глубоко опечален тем, что [президент Франции Эммануэль] Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям», — написал Сноуден. По его словам, произошедшее унижает не только Францию, но и весь мир.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила, что те, кто использовал мессенджер Telegram для чувствительных переписок, должны удалить их прямо сейчас. Симоньян считает, что Дурова задержали во Франции, чтобы он отдал ключи от чатов в мессенджере.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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