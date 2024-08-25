Стало известно о патрулировании побережья Одессы дронами ВДВ

РИА Новости: БПЛА ВДВ патрулируют побережье Одессы для предотвращения провокаций

Беспилотники воздушно-десантных войск (ВДВ) патрулируют береговую линию у побережья Одессы и Очакова, чтобы не допустить возможные провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости.

Как уточнил один из десантников из группировки войск «Днепр», беспилотник будет просматривать берег, чтобы не допустить прорыва противника в зоне боевых действий. Наблюдает за обстановкой беспилотник Supercam S350.

«[Беспилотник может патрулировать территорию] в среднем 2-2,5 часа. [Дальность действия зависит] от оператора, прямо с хорошей картинкой с хорошей связью — примерно 70 километров», — приводятся слова десантников.

Ранее артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили скопления пехоты ВСУ в островной зоне Днепра в Херсонской области при помощи реактивных систем залпового огня «Град». Мощность реактивных установок позволяет наносить огневое поражение с расстояния до 20 километров, а с момента получения разведданных до выстрела по цели проходит всего несколько минут.