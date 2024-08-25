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05:17, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Стало известно о попытке спутников США защитить ВСУ при атаке под Курском

NYT: США пытались защитить ВСУ спутниками в первые дни атаки на Курскую область

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В первые дни вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области США и Великобретания оказывали мощную поддержку Киеву, предоставляя ему спутниковые снимки и разведданные о российском регионе, чтобы защитить украинские силы. Об этом стало известно из разговора The New York Times (NYT) с двумя американскими чиновниками, пожелавшими сохранить анонимность.

По словам источников, помощь сто стороны западных стран оказывалась «не для того, чтобы помочь Украине продвинуться вглубь России, а для того, чтобы позволить ее командирам лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину».

Ранее президент республики Владимир Зеленский заявил, что целью атаки на Курскую область не было усиление переговорных позиций. По его словам, Киев пошел на это, чтобы пополнить обменный фонд, избежать начала боев в Сумской области.

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      Александра Синицына
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