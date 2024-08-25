Свыше 400 работников шахты «Шахтерская-Глубокая» ушли на СВО

Глава «Шахтерской-Глубокой» Орлов рассказал об ушедших на СВО шахтерах

Руководитель шахты «Шахтерская-Глубокая» в Донецкой народной республике (ДНР) Игорь Орлов рассказал, что свыше 400 работников предприятия ушли с начала спецоперации (СВО) в зону боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Орлова, большинство шахтеров выступают в составе российских подразделений, многих комиссовали по ранению. В рядах Вооруженных сил (ВС) остается 271 шахтер. Предприятие сохраняет рабочие места всех участников СВО, они продолжают получать стаж.

Орлов рассказал, что в конце лета несколько шахтеров решили подписать контракт с ВС России. На шахте гордятся подвигами своих коллег.

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