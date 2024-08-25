Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:43, 25 августа 2024Бывший СССР

Свыше 400 работников шахты «Шахтерская-Глубокая» ушли на СВО

Глава «Шахтерской-Глубокой» Орлов рассказал об ушедших на СВО шахтерах

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Руководитель шахты «Шахтерская-Глубокая» в Донецкой народной республике (ДНР) Игорь Орлов рассказал, что свыше 400 работников предприятия ушли с начала спецоперации (СВО) в зону боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Орлова, большинство шахтеров выступают в составе российских подразделений, многих комиссовали по ранению. В рядах Вооруженных сил (ВС) остается 271 шахтер. Предприятие сохраняет рабочие места всех участников СВО, они продолжают получать стаж.

Орлов рассказал, что в конце лета несколько шахтеров решили подписать контракт с ВС России. На шахте гордятся подвигами своих коллег.

Ранее жительница Башкирии ушла на специальную военную операцию, чтобы отомстить за погибшего брата-прапорщика.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший пресс-секретарь Дурова назвал виновную в его аресте страну

      США продлили присутствие двух авианосных ударных групп на Ближнем Востоке

      Жителей крымского поселка решили эвакуировать из-за пожара

      В Воронежской области прекратилась детонация после атаки украинских дронов

      Захарова высказалась о реакции западных НКО на задержание Дурова

      «Хезболла» заявила о готовности применить баллистические ракеты против Израиля

      Свыше 400 работников шахты «Шахтерская-Глубокая» ушли на СВО

      Установлен новый рекорд в прыжках с шестом

      Появилась информация о гибели советника по безопасности Reuters в ДНР

      Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО «Град» в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше