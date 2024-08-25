Bild: в Германии предложили пересмотреть выплату пособий украинским беженцам

Премьер-министры ряда федеральных земель в Германии захотели пересмотреть выплату пособий украинским беженцам. Об этом сообщает газета Bild.

Отмечается, что в настоящее время украинцы в виде исключения получают Bürgergeld — гражданское пособие, которое обычно полагается гражданам ФРГ или резидентам, потерявшим работу или оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Размер этой выплаты выше, чем предусмотренная законодательством помощь претендентам на получение убежища, и составляет от 506 до 563 евро на одного человека.

Премьер Бранденбурга Дитмар Войдке задался вопросом, «соответствует ли эта форма поддержки духу времени». Премьер земли Саар Анке Релингер изначально считала, что украинских беженцев следует включить в Bürgergeld, однако сейчас это решение нуждается в переоценке.

Глава Саксонии Михаэль Кречмер призвал задуматься, должны ли украинцы впредь получать гражданское пособие. Он напомнил, что в Германии работают менее 30 процентов беженцев с Украины, в процентном отношении меньше, чем во многих европейских странах. По словам политика, это свидетельствует об ошибочности установленных в ФРГ правил.

«Необходимо в целом реформировать систему выплат Bürgergeld. Многое следует перепроверить. Принцип "поддерживать и требовать" снова нужно поставить во главу угла», — выразил мнение премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что беженцы с Украины, прибывшие на территорию Германии, должны работать.

