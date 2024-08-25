Депутат Свинцов назвал арест Дурова решением глобалистского правительства

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова — решение глобалистского правительства, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Это решение глобалистского правительства, которое сегодня держит под контролем практически все информационные ресурсы на планете. Им принадлежат крупнейшие банки, крупнейшие СМИ, крупнейшие социальные сети, кроме сети X, которую выкупил Илон Маск за колоссальные деньги — 44 миллиарда долларов было заплачено за возможность говорить правду», — считает парламентарий.

По его мнению, мессенджер Дурова стал колоссальной угрозой для глобалистского правительства. За его арестом стоит не только его собственная судьба, но и демократическое будущее десятков стран, уверен Свинцов. Он предположил, что Дуров может провести под стражей несколько лет.

От Дурова могут потребовать продать бизнес или дать возможность спецслужбам получить доступ к перепискам в Telegram. При этом мессенджер продолжит работать по всему миру, уверен Свинцов.

Дурова арестовали вечером 24 августа. Его задержали спецслужбы Франции в парижском аэропорту Лу Бурже. По версии судебных органов во Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.