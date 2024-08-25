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09:53, 25 августа 2024Мир

В Израиле сообщили о планах «Хезболлы» нанести удар по аэропорту Тель-Авива

Ynet: «Хезболла» планировала нанести удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Фото: Amir Cohen / Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» планировало нанести удар по аэропорту Бен-Гурион, расположенному в Тель-Авиве. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на источник.

«"Хезболла" планировала этим утром (воскресенье, [25 августа]) нанести удар по стратегическим объектам, в основном, в северном регионе, но также и в центральном, включая возможный удар по аэропорту Бен-Гурион», — утверждается в публикации.

По данным источника, шиитское движение «планировало запустить тысячи ракет по сотням военных и стратегических объектов». Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось уничтожить пусковые установки и предотвратить масштабную атаку. В итоге «Хезболла» ударила дронами и ракетами по Галилее и Голанским высотам, а также по ряду городов.

Ранее ливанское движение сообщило о нанесении ударов по Израилю с помощью 320 ракет. По данным Хезболлы, были поражены 11 военных баз.

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      Елизавета Мытарева
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