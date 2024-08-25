В Курской области ПВО уничтожила ракету и беспилотник ВСУ

Врио главы Курской области Смирнов сообщил об уничтожении дрона и ракеты ВСУ

В Курской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ракету и беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов.

По его данным, сбитый в небе беспилотник представлял собой аппарат самолетного типа. Он выразил благодарность российским военным за уничтожение ракеты и дрона. «Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал Смирнов.

Ранее бойцы полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали более 51 военнослужащего срочной службы из населенного пункта Уланок Курской области.