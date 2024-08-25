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11:56, 25 августа 2024Мир

В Ливане заявили о погибшем от удара по машине израильского БПЛА

NNA: в Ливане погиб человек от удара БПЛА Израиля по автомобилю

Фото: Bilal Hussein / AP

В Южном Ливане погиб человек из-за нанесенного удара беспилотником ВВС Израиля по автомобилю в населенном пункте Хиям, передает ливанское агентство NNA.

«Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения (PHEOC) опубликовал заявление, в котором сообщается, что в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в городе Хиям погиб один человек», — пишет издание.

Ранее «Хезболла» назвала успешным первый этап ответного удара по Израилю за атаку на командира ливанского шиитского движения Фуада Шукра. В заявлении подчеркивается, что данные Израиля о срыве масштабной ответной атаки «будут развеяны во время выступления генерального секретаря» «Хезболлы» Хасана Насруллы.

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      Валентин Карант
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