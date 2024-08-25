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10:11, 25 августа 2024Мир

«Хезболла» назвала успешным первый этап ответного удара по Израилю

«Хезболла»: первый этап ответного удара по Израилю был успешным

Фото: Aziz Taher / Reuters

Первый этап ответного удара по Израилю за атаку на командира ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра был завершен успешно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

«Заявления противника (Израиля — прим. «Ленты.ру») о превентивных ударах, которые сорвали ответ движения сопротивления, не соответствуют реальности на поле боя», — заявили в «Хезболле».

По данным ливанского движения, первый этап возмездия оказался успешным, а все цели, намеченные «Хезболлой», были поражены. В заявлении подчеркивается, что данные Израиля о срыве масштабной ответной атаки «будут развеяны во время выступления генерального секретаря» «Хезболлы» Хасана Насруллы.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении превентивного удара по Ливану. Позже израильский новостной портал Ynet сообщил, что в результате превентивного удара была предотвращена масштабная атака «Хезболлы» с использованием тысячи ракет по важным объектам, в том числе по аэропорту Тель-Авива.

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      Елизавета Мытарева
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