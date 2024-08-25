«Хезболла» назвала успешным первый этап ответного удара по Израилю

Первый этап ответного удара по Израилю за атаку на командира ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра был завершен успешно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.
«Заявления противника (Израиля — прим. «Ленты.ру») о превентивных ударах, которые сорвали ответ движения сопротивления, не соответствуют реальности на поле боя», — заявили в «Хезболле».
По данным ливанского движения, первый этап возмездия оказался успешным, а все цели, намеченные «Хезболлой», были поражены. В заявлении подчеркивается, что данные Израиля о срыве масштабной ответной атаки «будут развеяны во время выступления генерального секретаря» «Хезболлы» Хасана Насруллы.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении превентивного удара по Ливану. Позже израильский новостной портал Ynet сообщил, что в результате превентивного удара была предотвращена масштабная атака «Хезболлы» с использованием тысячи ракет по важным объектам, в том числе по аэропорту Тель-Авива.