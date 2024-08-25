В МИД России пообещали следить за реакцией международных организаций на задержание Дурова

Захарова: Россия будет следить за реакцией организаций на задержание Дурова

Москва будет следить за реакциями международных организаций на задержание создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам Захаровой, российская сторона «будет следить за тем, как они (международные организации — прим. «Ленты.ру») будут проявлять бдительность [в вопросе] охраны прав человека и гарантировании свободы слова».

Она подчеркнула, что поведение и реакция международных организаций на ситуацию вокруг Дурова «должны быть учтены и будут учтены в работе МИД России». Захарова отметила, что подобные организации в других похожих случаях применяли против России «весь комплекс политического, информационного и психологического давления».

Ранее посольство России во Франции обвинило Париж в избегании сотрудничества в ситуации с задержанием Дурова.

Спецслужбы Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество.