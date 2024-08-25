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11:44, 25 августа 2024Мир

Посольство России обвинило Францию в избегании сотрудничества в ситуации с Дуровым

Посольство России во Франции сообщило, что потребовало обеспечить защиту Дурову

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Посольство России во Франции после задержания создателя мессенджера Telegram Павла Дурова потребовало от французской стороны обеспечить россиянину защиту прав и консульский доступ, однако она избегает сотрудничества в этой ситуации. Об этом в диппредставительстве сообщили РИА Новости.

«После появления в СМИ новости о задержании Павла Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ», — заявили в посольстве.

По данным российского диппредставительства, «французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу».

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что посольство в Париже сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова.

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