В Москве закрыли для посетителей Еврейский музей из-за подозрительного предмета

В Москве закрыли для посетителей Еврейский музей и центр толерантности из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.
«Оба входа музея закрыты. На территорию никого не пускают. Внутри работают сотрудники полиции», — заявили в пресс-службе.
По словам представителя Еврейского музея, сотрудники полиции обнаружили в здании «какой-то объект».
Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в Новосущевском переулке около Еврейского музея было перекрыто движение. По данным канала, после сообщения о минировании на место прибыли медики, сотрудники полиции, кинологи и саперы.
20 августа в Забайкальском крае суд приговорил к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима 46-летнего местного жителя за заведомо ложное сообщение о минировании здания.