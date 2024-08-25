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17:29, 25 августа 2024Россия

В Москве закрыли для посетителей Еврейский музей из-за подозрительного предмета

Еврейский музей в Москве закрыт для посетителей из-за подозрительного предмета

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве закрыли для посетителей Еврейский музей и центр толерантности из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

«Оба входа музея закрыты. На территорию никого не пускают. Внутри работают сотрудники полиции», — заявили в пресс-службе.

По словам представителя Еврейского музея, сотрудники полиции обнаружили в здании «какой-то объект».

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в Новосущевском переулке около Еврейского музея было перекрыто движение. По данным канала, после сообщения о минировании на место прибыли медики, сотрудники полиции, кинологи и саперы.

20 августа в Забайкальском крае суд приговорил к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима 46-летнего местного жителя за заведомо ложное сообщение о минировании здания.

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