В России возбудили уголовное дело из-за атаки ВСУ на село Белгородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за атаки ВСУ на село Ракитное

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Ракитное Белгородской области. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины на село Ракитное Белгородской области», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что следствие устанавливает причастных к теракту лиц и обстоятельства произошедшего теракта, а в результате которого пострадали 25 человек.

Ранее стало известно, что СКР будет расследовать новые преступления ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) и Белгородской области. В Петровском районе Донецка украинская армия применила ствольную артиллерию у автобусной остановки. Был ранен мужчина. А в Сигнальном при атаке беспилотника пострадали еще два гражданина.