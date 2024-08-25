В Тель-Авиве открыли все бомбоубежища и отменили мероприятия

В Тель-Авиве открыли все 240 общественных бомбоубежищ

Власти Тель-Авива открыли все общественные бомбоубежища города и отменили массовые мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

«В связи с развитием ситуации с безопасностью на севере и по распоряжению службы Командования тыла сегодня утром муниципалитет открыл все общественные муниципальные убежища», — утверждается в заявлении.

По данным пресс-службы муниципалитета, в городе находится всего 240 общественных бомбоубежищ. В Тель-Авиве также были закрыты культурные учреждения и пляжи для купания и отменены массовые муниципальные мероприятия.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что в стране на 48 часов введен режим чрезвычайного положения после превентивного удара по целям шиитского движения «Хезболла».