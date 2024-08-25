В Telegram заранее разработали план действий на случай задержания Дурова

План действий для Telegram на случай задержания Дурова был одобрен Буткиным

Компания Telegram заранее разработала план действий на случай, если ее основатель Павел Дуров будет задержан. Стратегию одобрил правая рука Дурова Дмитрий Буткин, об этом генеральный директор мессенджера рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

План, который согласовали Дуров и его заместитель, включает ряд шагов, направленных на поддержание работы компании в случае непредвиденных обстоятельств. Сам основатель мессенджера заявлвл, что осознает риск своего ареста, поскольку ощущает давление со стороны спецслужб разных государств.

Согласно этой стратегии, после задержания Павла Дурова в аэропорту Парижа 24 августа совет разработчиков Telegram должен будет принять на себя управление и обеспечить непрерывную работу сервиса на утро следующего дня.

По версии судебных органов во Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество, кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.