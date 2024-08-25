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22:01, 25 августа 2024Мир

В Турции связали арест Дурова с его происхождением

Эксперт в вопросах безопасности Агар: Дурова арестовали из-за связей с Россией

Фото: Albert Gea / Reuters

Турецкий эксперт в вопросах безопасности Абдуллах Агар выразил мнение, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции может быть связан с его происхождением и отказом сотрудничать с властями западных государств, сообщает ТАСС.

«Определенным фактором может быть тот факт, что Telegram некоторым образом связан с Россией. У Дурова есть паспорта ОАЭ и Франции, но он же и гражданин России. То есть основатель Telegram — россиянин. Ему могли поступать просьбы о сотрудничестве», — подчеркнул Агар.

Эксперт предположил, что главными причинами задержания Дурова стали либо отказ сотрудничать с властями стран Запада, либо сопротивление их попыткам заставить его оказывать им содействие. Агар также отметил, что Telegram является ресурсом, «выделяющимся среди других социальных сетей, что привлекает отдельное внимание к нему».

Ранее соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей рассказал, что арест Дурова является работой разведывательных служб западных стран.

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      Марина Совина
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