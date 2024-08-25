Соратник Ассанжа рассказал о роли США и НАТО в аресте Дурова

Соратник Ассанжа Макрей: задержание Дурова является работой разведки США и НАТО

Соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей рассказал, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является работой разведывательных служб западных стран, сообщает РИА Новости.

«Арест Дурова является работой разведывательных служб США и НАТО, которые отчаянно жаждут получить доступ к Telegram через "черный ход", примерно так же, как они имеют доступ к WhatsApp и всем медиаплатформам, принадлежащим Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ)», — заявил он.

Ранее бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин сообщил, что задержание основателя Telegram связано с США, а не с Францией. Он подчеркнул, что мессенджер соблюдал законы всех стран, в которых присутствовал. Лобушкин выразил уверенность в том, что обсуждать интенции арестовавших Дурова французских властей не имеет смысла, так как они «вообще здесь не играют никакой роли».