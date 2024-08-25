РИА: Украина в учебнике 2016 года указывала Курскую область как свою территорию

В украинском школьном учебнике 2016 года Курская область указана как территория Украины. О находке сообщил представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков в беседе с РИА Новости.

«Очень интересная книга для школьников "Руйнуймо міфи", что означает "ломаем мифы". И в качестве украинской карты здесь Кубань, Слобожанщина, Крым. Это отдельная боль Украины, фантомная боль», — рассказал Шашков.

Он объяснил, что в состав Слабожанщины был включен ряд российских городов: Льгов, Старый Оскол, Ровеньки, Богучар и Белгород.

Бои в Курской области идут больше двух недель. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 140 россиян пострадали.