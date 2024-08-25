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14:25, 25 августа 2024Мир

В Великобритании заявили о необходимости восстановления отношений с Россией

Британский политик Дэвид Кертен призвал восстановить дружеские отношения с РФ

Фото: Alberto Pezzali / Globallookpress.com

Британский политик Дэвид Кертен заявил о необходимости восстановления отношений с Россией. Об этом он написал в соцсети Х (бывшая Twitter).

Кертен, являющийся лидером партии «Наследие» отметил, что после ухода президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера с постов странам Запада необходимо возобновить сотрудничество и выстроить дружеские отношения с Москвой.

Ранее владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что если бы Германия и Россия решили объединить свои силы, страны доминировали бы на мировых рынках.

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