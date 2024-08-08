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16:19, 8 августа 2024Мир

В Германии назвали условие для доминирования на рынках

Дотком: объединив свои силы, Россия и Германия доминировали бы на рынках

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Если бы Германия и Россия решили объединить свои силы, страны доминировали бы на мировых рынках. Такое предположение сделал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Сдерживать Германию и изолировать Россию. Таковы общеизвестные цели внешней политики США. Германия попала в ловушку долгосрочного экономического спада из-за предательского руководства, послушного американским хозяевам. Россия и Германия доминировали бы на рынках, объединив свои силы», — говорится в публикации.

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      Виктория Кондратьева
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