В Германии назвали условие для доминирования на рынках

Дотком: объединив свои силы, Россия и Германия доминировали бы на рынках

Если бы Германия и Россия решили объединить свои силы, страны доминировали бы на мировых рынках. Такое предположение сделал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Сдерживать Германию и изолировать Россию. Таковы общеизвестные цели внешней политики США. Германия попала в ловушку долгосрочного экономического спада из-за предательского руководства, послушного американским хозяевам. Россия и Германия доминировали бы на рынках, объединив свои силы», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия должна наладить отношения с Россией и восстановить газопровод «Северный поток». По его словам, нынешнее немецкое правительство выбрало стратегию поставки вооружений Украине вместо дипломатии.