Папа Римский выступил за решение конфликтов путем мирных переговоров

В Ватикане заявили, что Папа Римский выступает за мирное решение конфликтов

Папа Римский Франциск выступает за решение конфликтов путем мирных переговоров и продвигает эту идею среди всех государств, заявил апостольский нунций Анте Йозич, передает телеканал «Беларусь 1».

По его словам, все стороны конфликта должны собраться за столом переговоров. «Ватикан приложит все усилия, чтобы найти мирное решение, которое всегда тяжело (находить — прим. "Ленты.ру"). Только мирные решения, разговор могут дать результат», — подчеркнул Йозич.

Он добавил, что Ватикан против санкций, потому что они затрагивают всех и не решают актуальных вопросов.

Ранее госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что для урегулирования конфликта «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского недостаточно. Святой престол «осознает слабость» предложений Киева в связи с тем, что они не предполагают участия России в мирном процессе.